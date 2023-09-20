Владимир Путин о проблемах в здравоохранении в Удмуртии: Состояние действующей сети на селе, конечно, требует внимания

Владимир Путин посетил Ижевск 19 сентября. Фото: http://kremlin.ru/

19 сентября с рабочим визитом в Ижевск прибыл Владимир Путин. Как сообщает пресс-служба Кремля, президент провел встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Во время беседы был поднят вопрос проблем в региональном здравоохранении.

«Что касается региональных вопросов, я посмотрел материалы, количество медработников в скорой помощи – их не хватает», – отметил Владимир Путин.

Глава Удмуртии согласился, что проблема, действительно, есть, но местные власти стараются решить ее с помощью нацпроекта «Здравоохранение».

«В целом мы сделали очень большой рывок по врачам и по среднему медперсоналу. У нас есть вопросы по фельдшерам», – сказал Бречалов.

Для привлечения фельдшеров в регионе построили уже 118 фельдшерско-акушерских пунктов, преимущественно в селах.

«Состояние действующей сети на селе, конечно, требует внимания», – заметил президент.

Бречалов отметил, что и обеспеченность медучреждениями, и кадровый вопрос находятся в «фокусе его внимания».

Напомним, что Владимир Путин прибыл в Ижевск для проведения Военно-промышленной комиссии. Также президент посетил предприятие «Аэроскан», где ему показали производство ижевских планеров и беспилотных летательных аппаратов.

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