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НовостиЭкономика20 сентября 2023 6:26

Владимир Путин пообещал разобраться с дефицитом бюджета и госдолгом Удмуртии

Александр Бречалов заявил, что Удмуртия заплатила в федеральный бюджет в 2022 году больше, чем другие крупные регионы
Виола Романова
На данный момент госдолг Удмуртии составляет 72 млрд 791 млн рублей

На данный момент госдолг Удмуртии составляет 72 млрд 791 млн рублей

Фото: Константин ИВШИН

Одними из главных проблем Удмуртии по-прежнему остаются дефицит бюджета и госдолг. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в беседе с президентом России Владимиром Путиным.

В 2022 году Удмуртия перечислила в федеральный бюджет 283 млн рублей, что по словам Бречалова, больше, чем у других крупных регионов ПФО. Глава региона также отметил, что даже если убрать от этой суммы прибыль от нефти и оборонки, то перечисления Удмуртии все равно остается более высокими.

«Поработаем», – пообещал президент.

Ранее Бречалов уже поднимал вопрос госдолга Удмуртии в беседе с президентом. Глава региона отмечал, что несмотря на рост отчислений в федеральный бюджет, республика все равно остается в дефиците.

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