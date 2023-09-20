Владимир Путин пообещал разобраться с дефицитом бюджета и госдолгом Удмуртии

На данный момент госдолг Удмуртии составляет 72 млрд 791 млн рублей Фото: Константин ИВШИН

Одними из главных проблем Удмуртии по-прежнему остаются дефицит бюджета и госдолг. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в беседе с президентом России Владимиром Путиным.

В 2022 году Удмуртия перечислила в федеральный бюджет 283 млн рублей, что по словам Бречалова, больше, чем у других крупных регионов ПФО. Глава региона также отметил, что даже если убрать от этой суммы прибыль от нефти и оборонки, то перечисления Удмуртии все равно остается более высокими.

«Поработаем», – пообещал президент.

Ранее Бречалов уже поднимал вопрос госдолга Удмуртии в беседе с президентом. Глава региона отмечал, что несмотря на рост отчислений в федеральный бюджет, республика все равно остается в дефиците.

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