Число заболевших ОРВИ жителей Удмуртии увеличилось на 47%

Больше всего заболевших ОРВИ зарегистрировали в Ижевске Фото: Мария Бакланова

С 11 по 17 сентября 11 842 жителя Удмуртии заразились ОРВИ. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора республики, по сравнению с предыдущей неделей показатель заболеваемости в регионе увеличился на 47%.

66% случаев заболеваний зарегистрировали среди детей, это 7 754 ребенка младше 14 лет. Больше всего в регионе болеют ижевчане, – за неделю в столице региона с ОРВИ слегли 5 870 человек, что составляет 50% от общего числа пациентов.

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