Пользование платными парковками в Ижевске 20 сентября станет бесплатным

Парковки будут бесплатными только 20 сентября Фото: Мария Бакланова

20 сентября жители Ижевска могут воспользоваться платными парковками в центре города бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

«Наблюдаются технические проблемы в работе банка. Оплата платных парковочных мест в центре города через мобильное приложение «Горпарковки» и интернет-портал izhparking.ru недоступна», – объяснили в мэрии.

Отмечается, что штрафы водителям за неуплату парковки выписывать не будут.

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