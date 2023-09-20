Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 сентября 2023 7:53

Пользование платными парковками в Ижевске 20 сентября станет бесплатным

В работе банка зафиксировали ошибку
Виола Романова
Парковки будут бесплатными только 20 сентября

Парковки будут бесплатными только 20 сентября

Фото: Мария Бакланова

20 сентября жители Ижевска могут воспользоваться платными парковками в центре города бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

«Наблюдаются технические проблемы в работе банка. Оплата платных парковочных мест в центре города через мобильное приложение «Горпарковки» и интернет-портал izhparking.ru недоступна», – объяснили в мэрии.

Отмечается, что штрафы водителям за неуплату парковки выписывать не будут.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Владимир Путин обсудил с Александром Бречаловым проблемы в медицине Удмуртии

Владимир Путин пообещал разобраться с дефицитом бюджета и госдолгом Удмуртии

План был готов к утру: как пережило год после пожара лакокрасочное предприятие Palizh в Удмуртии