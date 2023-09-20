Пользование платными парковками в Ижевске 20 сентября станет бесплатным

Парковки будут бесплатными только 20 сентября
Фото: Мария Бакланова
20 сентября жители Ижевска могут воспользоваться платными парковками в центре города бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.
«Наблюдаются технические проблемы в работе банка. Оплата платных парковочных мест в центре города через мобильное приложение «Горпарковки» и интернет-портал izhparking.ru недоступна», – объяснили в мэрии.
Отмечается, что штрафы водителям за неуплату парковки выписывать не будут.
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