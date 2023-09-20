37-летняя женщина погибла в пьяном ДТП с мотоциклом в Удмуртии

Женщина умерла до приезда медиков. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

19 сентября в 12:00 в деревне Гоголи Камбарского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Мужчина был пьян. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

На улице Труда 43-летний пьяный мотоциклист не справился с управлением и съехал в кювет, где затем опрокинулся. В результате ДТП 37-летняя женщина, которая находилась в коляске мотоцикла, умерла. Скорая помощь приехала уже после ее кончины.

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