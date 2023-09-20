Жители Удмуртии смогут проверить подлинность товаров с помощью «Госуслуг»

Если на товаре нет графического символа, нужно подать жалобу в систему через приложение «Честный знак» Фото: Мария Бакланова

Возможность проверить подлинность товаров в магазинах появилась у покупателей Удмуртии. Как сообщает пресс-служба правительства России, для этого нужно будет воспользоваться приложением «Госуслуги».

Сервис подключен к государственной системе маркировки «Честный знак». С помощью «Госкана», который расположен в правом верхнем углу на главной странице «Госуслуг», покупатель сможет узнать, кто и где произвел товар, а также уточнить его объем или вес.

Сейчас в списке товаров, которые подлежат маркировке, лекарства, БАДы, молочная продукция, вода, пиво, табак, обувь, шубы и т.д. В случае, если на товаре нет графического символа, нужно подать жалобу в систему через приложение «Честный знак».

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