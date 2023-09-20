Производственное здание загорелось в Удмуртии

Общая площадь пожара составила 330 кв.м. Фото: МЧС Удмуртии

19 сентября в 13:40 в поселке Ува произошел крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Из-за неисправности техники искры от сушильной камеры попали на доски, которые лежали рядом со стеной здания. Пламя быстро разрослось и перекинулось на кровлю.

В результате огонь уничтожил обрешетку кровли и повредил строительные материалы. Общая площадь возгорания составила 330 кв.м. Специалисты отмечают, что это наиболее серьезный пожар из тех, что зарегистрировали за минувшие сутки.

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