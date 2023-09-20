Должностные лица мэрии Ижевска осудили за плохую работу с обращениями горожан

Сейчас нарушения уже устранили Фото: Амир Закиров

Должностные лица администрации Ижевска осудили за плохую работу с обращениями местных жителей в сфере ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Ведомство установило, что сотрудники мэрии должным образом не рассмотрели доводы горожан, а на их обращения не дали толкового ответа. Поэтому прокурор внес начальнику управления ЖКХ представление, в также возбудил в отношении должностных лиц дела об административных правонарушениях по статье 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). После того, как виновных лиц привлекли к дисциплинарной и административной ответственностям, нарушения устранили, а ижевчане получили надлежащие ответы на запросы.

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