В Удмуртии будут выпускать заправочные станции для электромобилей

Строительством кластера занимается компания «Русклимат» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заправочные станции для электромобилей будут выпускать в Удмуртии. Об этом рассказал глава региона Александр Бречалов в беседе с Владимиром Путиным.

«Это хорошее, перспективное направление. Поэтому такие проекты мы планируем реализовывать», – отметил глава Удмуртии.

Для запуска производства компания «Русклимат» строит в Сарапуле большой кластер. Бречалов также подчеркнул, что Сарапул является территорией опережающего социально-экономического развития – ТОСЭР.

«Для предпринимателей преференциальные условия имеют большую роль, и мы здесь при поддержке правительства это все используем», – заключил Бречалов.

Напомним, что весной 2024 года на ижевском заводе начнут изготавливать электрокары LADA e-Largus. Первые кузова для сборки этой модели планируют сварить уже в ноябре.

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