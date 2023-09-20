В Удмуртии будут выпускать заправочные станции для электромобилей

Строительством кластера занимается компания «Русклимат»
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Заправочные станции для электромобилей будут выпускать в Удмуртии. Об этом рассказал глава региона Александр Бречалов в беседе с Владимиром Путиным.
«Это хорошее, перспективное направление. Поэтому такие проекты мы планируем реализовывать», – отметил глава Удмуртии.
Для запуска производства компания «Русклимат» строит в Сарапуле большой кластер. Бречалов также подчеркнул, что Сарапул является территорией опережающего социально-экономического развития – ТОСЭР.
«Для предпринимателей преференциальные условия имеют большую роль, и мы здесь при поддержке правительства это все используем», – заключил Бречалов.
Напомним, что весной 2024 года на ижевском заводе начнут изготавливать электрокары LADA e-Largus. Первые кузова для сборки этой модели планируют сварить уже в ноябре.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Владимир Путин пообещал разобраться с дефицитом бюджета и госдолгом Удмуртии
Пользование платными парковками в Ижевске 20 сентября станет бесплатным