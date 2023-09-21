Воткнул нож в ногу: мужчина напал на ижевчанку и украл у нее телефон

Мужчина находится в изоляторе Фото: Мария Бакланова

36-летний житель Ижевска подозревается в нападении с ножом на 40-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Потерпевшая объяснила стражам порядка, что в день инцидента она пришла в гости к подруге, где и познакомилась с подозреваемым. Компания выпила, а затем мужчина подошел с ножом к женщине и потребовал отдать ему телефон. После того, как потерпевшая отказала, он воткнул оружие в ногу ижевчанке и силой забрал гаджет. Сумма ущерба составила 8 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия). Сейчас мужчина находится в изоляторе. Украденный телефон вернули хозяйке.

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