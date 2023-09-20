«Калашников» открыл новый участок по производству высокоточного оружия в Удмуртии

Работы по оснащению и строительству новых площадок планируют закончить в январе 2024 года. Фото: kalashnikovgroup.ru

Новый участок по производству деталей для управляемых артиллерийских снарядов открыло АО «Концерн «Калашников». Об этом сообщает пресс-служба производства.

«Сдача объекта приурочена ко Дню оружейника – профессиональному празднику работников оборонно-промышленного комплекса, который широко отмечается на крупнейшем оружейном предприятии России», – отмечают специалисты.

На новой площадке будут работать более 70 станков и шлифовальное оборудование. Сейчас на предприятие завезли 20 вертикально-фрезерных станков с ЧПУ, которые уже проверили и настроили для дальнейшей работы.

Отмечается, что это уже второй запущенный в этом году участок на высокоточном производстве. Работы по оснащению и строительству новых площадок планируют закончить в январе 2024 года.

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