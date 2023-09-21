Автозавод в Ижевске проводит выставку музейных моделей «Лады»

Для желающих проведут две экскурсии. Фото: @nazavodeizhevsk

22 сентября в Ижевске пройдет выставка уникальных музейных автомобилей «Лада». Об этом сообщается в группе ВКонтакте «На заводе».

«Раритетные «Москвичи», редкие «Оды», ижевская «классика», совместные проекты с иностранными партнерами и, конечно, «Гранты» и «Весты», – перечисляют представленные на экспозиции модели организаторы.

Мероприятие пройдет с 10:00 до 18:00 на площадке у инженерного корпуса Ижевского автозавода по адресу ул. Автозаводская, 5. Также в 12:00 и 17:00 для желающих проведут экскурсии на заводе.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Александр Бречалов поручил определить требующие ремонта больницы Удмуртии

В Удмуртии будут выпускать заправочные станции для электромобилей

Должностные лица мэрии Ижевска осудили за плохую работу с обращениями горожан