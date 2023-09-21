Умер заслуженный работник здравоохранения Удмуртии Владимир Напольских

Напольских Владимир Михайлович. Фото: @onco18

21 сентября в возрасте 84 лет скончался заслуженный работник здравоохранения СССР, России и Удмуртии, кандидат медицинских наук, профессор Владимир Михайлович Напольских. Об этом сообщает пресс-служба республиканского клинического онкологического диспансера.

«Он был профессионалом высочайшего уровня, охотно делился своим жизненным опытом и знаниями со студентами. Он любил людей, и они отвечали ему взаимностью», – написали коллеги профессора.

О причине смерти, а также дате и месте проведения прощания с не сообщается.

Редакция «КП – Ижевск» выражает искренние соболезнования семье и друзьям погибшего.

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