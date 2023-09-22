Житель Удмуртии ударил знакомого ножом в шею

Присяжные признали обвиняемого виновным Фото: Амир Закиров

49-летнего жителя Глазовского района Удмуртии признали виновным в убийстве односельчанина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным ведомства, зимой 2023 года обвиняемый из личной неприязни напал с ножом на своего 50-летнего знакомого и ударил того ножом в шею. Потерпевший скончался на месте.

Подсудимый своей вины не признал, однако представленные улики убедили присяжных в принятие единогласного решения, признав того виновным.

Уголовное дело передано на рассмотрение судье для вынесения окончательного приговора.

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