Житель Удмуртии ударил знакомого ножом в шею

Присяжные признали обвиняемого виновным
Фото: Амир Закиров
49-летнего жителя Глазовского района Удмуртии признали виновным в убийстве односельчанина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По данным ведомства, зимой 2023 года обвиняемый из личной неприязни напал с ножом на своего 50-летнего знакомого и ударил того ножом в шею. Потерпевший скончался на месте.
Подсудимый своей вины не признал, однако представленные улики убедили присяжных в принятие единогласного решения, признав того виновным.
Уголовное дело передано на рассмотрение судье для вынесения окончательного приговора.
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