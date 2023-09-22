Пожар площадью более 12 га произошел 21 сентября в Удмуртии

При пожаре никто не пострадал. Фото: скриншот видео МЧС Удмуртии

21 сентября в деревне Южно-Какможский в Вавожском районе произошел крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

По предварительным данным, возгорание началось из-за проблем с электрической проводкой в одном из нежилых домов деревни. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось по сухой траве и накинулось на соседние участки. Потушить пожар удалось только спустя почти 6 часов.

Общая площадь возгорания составила 12, 0292 га, 292 кв.м из них – строения. Огонь уничтожил 4 дома, один из которых был жилым. В результате пожара не пострадал ни один человек. Отмечается, что всего в деревне построено 17 домов, только 5 из которых жилые, – живут 5 человек, детей нет.

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