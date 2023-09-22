70-летнего сторожа убили в гаражном кооперативе в Ижевске

Мужчина погиб в больнице. Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

70-летнего сторожа гаражно-строительного кооператива в Ижевске убили на месте работы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии.

Трагедия произошла 3 августа 2023 года. В убийстве обвиняется 47-летний знакомый погибшего. По данным следствия, обвиняемый поссорился с пенсионером и во время конфликта ударил его палкой по голове. Потерпевшего доставили в больницу, но медикам не удалось спасти его жизнь.

Ведется расследование по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего его смерть). Обвиняемый находится в заключении под стражей.

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