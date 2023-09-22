Экс-и.о. министра здравоохранения Удмуртии Наталья Якимова возглавит медколледж

Якимова Наталья Витальевна. Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии

Покинувшая кресло и.о. министра здравоохранения Удмуртии Наталья Якимова вернется на пост руководителя Республиканского медицинского колледжа. Об этом сообщил Сергей Багин, который сменил ее на этом посту.

Отметим, что Наталья Якимова возглавляла колледж в период с 2018 по 2022 год, но покинула эту должность, когда ее назначили на пост замминистра здравоохранения Удмуртской Республики.

СПРАВКА:

Якимова Наталья Витальевна окончила Ижевскую государственную медицинскую академию. Работала акушеркой, старшей медсестрой ГКБ №7, заместителем главного врача Республиканской детской клинической больницы, директором Республиканского центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения. С 2018 года возглавляла Республиканский медицинский колледж.

Кандидат наук, заслуженный работник здравоохранения Удмуртской Республики.

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