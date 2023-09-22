Новые врачи пришли на работу в больницу в период с августа по сентябрь. Фото: Эльвира Пинчук

Сразу 11 терапевтов устроились на работу в ГКБ №7 в Ижевске. Об этом в телеграме сообщила вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

Такое серьезное кадровое пополнение в больнице произошло всего за два месяца – август и сентябрь. Почти все новые терапевты являются выпускниками Ижевской государственной медицинской академии, но есть специалисты и из других городов. К примеру, одна из девушек окончила Кировский государственный медицинский университет.

«Ребята трудятся на участках, в красных зонах и в отделении медицинской профилактики. Оказалось, что сделать общую фотографию почти невозможно – новоиспеченные врачи активно ведут приемы, выезжают к пациентам на дом», – отметила Пинчук.

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