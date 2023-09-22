Дефицит дизельного топлива зарегистрировали в Удмуртии

За три месяца цены на ДП в Удмуртии увеличились на 67% Фото: Константин ИВШИН

В сентябре цены на дизельное топливо в Удмуртии по сравнению с июнем увеличились сразу на 67%. По словам и.о. первого зампредседателя правительства региона Ольги Абрамовой, это связано с дефицитом ресурса.

«Последние две недели – это новости уже не про рост цен на топливо, а про его… отсутствие. 50 литров в одни руки на заправке – интересная задача для любого хозяйства при емкости топливных баков на К-700 более 600 литров», – отмечает Абрамова.

Это, естественно, сказывается на агропромышленном комплексе республики. На данный момент перед работниками АПК стоит задача подготовить к будущему посеву 200 тысяч га и закончить сбор урожая кукурузы, льна и картофеля. Но из-за отсутствия топлива с этим возникают проблемы.

«В наших хозяйствах уже есть факты простоя. Но сегодняшняя новость про ограничение экспорта дизельного топлива – явно позитивная! Мы принимаем меры. Большего пока не скажу… Мы обязательно справимся», – заключила Абрамова.

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