Председателя «Ассоциации ЖСК» в Ижевске осудили за растрату 580 тысяч рублей

Приговор вступил в законную силу. Фото: elements.envato.com

Председателя «Ассоциации ЖСК» в Ижевске осудили за кражу денег организации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Стражи порядка выяснили, что мужчина, воспользовавшись своим положением руководителя, в период с мая 2020 года по апрель 2021 года крал деньги со счета организации. Общая сумма ущерба превысила 580 тысяч рублей. Эту сумму обвиняемый потратил на покупку мобильных телефонов, ноутбука и спортивного инвентаря.

Во время расследования мужчина вернул украденные деньги. Суд признал ижевчанина виновным по части 3 статьи 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения) и приговорил к двум годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

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