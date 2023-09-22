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НовостиЗдоровье22 сентября 2023 12:28

И.о. министра здравоохранения Удмуртии Сергей Багин: Пока нет речи о том, чтобы вакцина от ковида была платной

Около 45 жителей Удмуртии ежедневно заболевают коронавирусом
Виола Романова
Минздрав Удмуртии планирует закупить 26 тысяч доз вакцины от ковида

Минздрав Удмуртии планирует закупить 26 тысяч доз вакцины от ковида

Фото: Архив КП

Порядка 45 человек ежедневно заболевают ковидом в Удмуртии. Об этом журналистам сообщил и.о. министра здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

«Никакого подъема заболеваемости в рамках стационара точно нет. «Омикрон» – это в основном амбулаторное течение. Некоторые люди его вообще на ногах переносили», – отметил и.о. министра.

Региональный Минздрав планирует закупить 26 тысяч доз вакцины, которые поступят в Удмуртию в октябре. В первую очередь бесплатные прививки сделают пациентам, которые имеют хронические заболевания, или те, кто еще ни разу не прививался от ковида.

«Пока нет речи о том, чтобы она для кого-то была платная. Вакцины еще даже пока нет, – ее нет по всей стране», – сказал Багин.

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