И.о. министра здравоохранения Удмуртии Сергей Багин: Пока нет речи о том, чтобы вакцина от ковида была платной

Минздрав Удмуртии планирует закупить 26 тысяч доз вакцины от ковида Фото: Архив КП

Порядка 45 человек ежедневно заболевают ковидом в Удмуртии. Об этом журналистам сообщил и.о. министра здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

«Никакого подъема заболеваемости в рамках стационара точно нет. «Омикрон» – это в основном амбулаторное течение. Некоторые люди его вообще на ногах переносили», – отметил и.о. министра.

Региональный Минздрав планирует закупить 26 тысяч доз вакцины, которые поступят в Удмуртию в октябре. В первую очередь бесплатные прививки сделают пациентам, которые имеют хронические заболевания, или те, кто еще ни разу не прививался от ковида.

«Пока нет речи о том, чтобы она для кого-то была платная. Вакцины еще даже пока нет, – ее нет по всей стране», – сказал Багин.

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