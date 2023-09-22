22 фонаря установили в Деповском проезде в Ижевске

Освещение в проезде включат в следующем квартале. Фото: Николай Швецов

21 сентября на Деповском проезде в Ижевске установили 22 фонаря. Об этом сообщил депутат Гордумы столицы Удмуртии Николай Швецов.

На участке установили 22 фонаря. Фото: Николай Швецов

Вдоль дороги расположено несколько крупных организаций и общежития. Ежедневно на участке проезжали сотни машин, что, учитывая полное отсутствие освещения, в ночное время было небезопасно как для водителей, так и для пешеходов.

Освещение в проезде включат в следующем квартале после приемки линии и включения в контракт.

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