Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 сентября 2023 12:58

22 фонаря установили в Деповском проезде в Ижевске

Ранее в проезде не было ни одного фонарного столба, и ходить тут было небезопасно
Виола Романова
Освещение в проезде включат в следующем квартале. Фото: Николай Швецов

Освещение в проезде включат в следующем квартале. Фото: Николай Швецов

21 сентября на Деповском проезде в Ижевске установили 22 фонаря. Об этом сообщил депутат Гордумы столицы Удмуртии Николай Швецов.

На участке установили 22 фонаря. Фото: Николай Швецов

На участке установили 22 фонаря. Фото: Николай Швецов

Вдоль дороги расположено несколько крупных организаций и общежития. Ежедневно на участке проезжали сотни машин, что, учитывая полное отсутствие освещения, в ночное время было небезопасно как для водителей, так и для пешеходов.

Освещение в проезде включат в следующем квартале после приемки линии и включения в контракт.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пользовался интернетом и общался со свидетелями: стало известно, почему суд изменил меру пресечения бывшему мэру Ижевска Олегу Бекмеметьеву

Экс-и.о. министра здравоохранения Удмуртии Наталья Якимова возглавит медколледж

Обновите ваши данные: где и зачем это делать и можно ли лишится номера мобильного телефона