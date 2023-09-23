Удмуртия примет тестовый рейс судна «Метеор» в сентябре 2023 года

Судно на подводных крыльях. Фото: Алексей Смагин, «Коммерсантъ»

Удмуртия примет тестовый рейс судна на подводных крыльях уже в сентябре 2023 года. Об этом сообщают наши коллеги из «Ъ-Удмуртия».

Рейс судна «Метеор» планируется отправить по реке Кама из Казани в Сарапул 23 сентября. А уже весной 2024 года планируется запустить рейсы таких судов по маршруту «Набережные Челны – Сарапул».

«Предполагается, что это будут в первую очередь прогулочные рейсы, а не регулярные. Этот старинный купеческий город в Удмуртии сейчас очень привлекателен для туристов, пассажиры, сойдя на причале в Сарапуле, могут посетить музеи и другие достопримечательности, посмотреть город и в тот же день вернуться в Набережные Челны. Расстояние до Сарапула составляет 211 км, это порядка четырех часов хода», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев

Всего планируется организовать 66 поездок с мая по октябрь 2024 года. Все рейсы будут проводиться по пятницам, субботам и воскресеньям. Примерная стоимость поездки в один конец составит 1,5 тыс. руб.

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