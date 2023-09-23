Похитителя велосипеда задержали в Сарапуле

Ущерб составил 45 тысяч рублей Фото: Гульназ Гырдымова

В Сарапуле задержали 48-летнего неработающего местного жителя по подозрению в хищении велосипеда из гаражного кооператива. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По данным ведомства, вечером 22 сентября с сообщением о краже транспортного средства в полицию обратился 54-летний житель Сарапула. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в краже задержали 48-летнего местного жителя.

«Установлено, что мужчина проходил мимо гаража, увидел велосипед, увез его в ближайшую лесопосадку, где спрятал в кустах, чтобы в последующем продать», – говориться в сообщении.

Причиненный ущерб составил 45 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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