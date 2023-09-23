Пожар на площади в 0,35 га произошел в Удмуртии

Пожар локализирован Фото: Архив КП

В Удмуртии на территории Сюмсинского района вечером 22 сентября начался природный пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

По данным ведомства, сообщение о пожаре на территории ГКУ УР «Сюмсинское лесничество» поступило около 18:10. Пламя охватило территорию площадью 0,35 га. На данный момент пожар локализован. Его ликвидация продолжается.

По данным Авиалесоохраны, на 23 сентября 2023 года в лесах Удмуртии прогнозируется III и IV классы пожарной опасности.

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