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НовостиОбщество23 сентября 2023 9:05

Отопительный сезон в Воткинске начнется 25 сентября

В первую очередь тепло дадут в школы и детские сады
Дана Солнцева
Тепло в жилые дома придет немного позже

Тепло в жилые дома придет немного позже

Фото: Мария Бакланова

В понедельник, 25 сентября, начнется отопительный сезон в Воткинске. Соответствующие постановление опубликовано на сайте администрации города.

В первую очередь тепло будет направлено в учреждения социальной сферы, такие как школы, больницы и детские сады. После этого подключат жилые дома.

В пресс-службе администрации Воткинска подчеркивают, что невозможно сразу обеспечить отопление во всех зданиях. Запуск отопления будет проводиться поэтапно, в соответствии с графиком. Более подробную информацию можно получить у своей управляющей компании.

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