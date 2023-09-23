Отопительный сезон в Воткинске начнется 25 сентября

Тепло в жилые дома придет немного позже Фото: Мария Бакланова

В понедельник, 25 сентября, начнется отопительный сезон в Воткинске. Соответствующие постановление опубликовано на сайте администрации города.

В первую очередь тепло будет направлено в учреждения социальной сферы, такие как школы, больницы и детские сады. После этого подключат жилые дома.

В пресс-службе администрации Воткинска подчеркивают, что невозможно сразу обеспечить отопление во всех зданиях. Запуск отопления будет проводиться поэтапно, в соответствии с графиком. Более подробную информацию можно получить у своей управляющей компании.

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