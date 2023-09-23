Семь новых медучреждений появятся в 2024 году в Удмуртии

Поликлиннику в Сарапуле планируют закончить к концу 2024 года Фото: Мария Бакланова

Семь новых медучреждений появятся в Удмуртии в 2024 году. Об этом сообщил и. о. министра здравоохранения Сергей Багин.

«Программа модернизации первичного звена направлена как раз на то, чтобы поддержать районную и сельскую медицину. Сейчас строится поликлиника в Сарапуле, ее сдача запланирована на конец 2024 года», – поделился и.о. министра.

Кроме поликлиники, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2024 планируется построить еще 5 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и 2 врачебные амбулатории. Они будут располагаться на территориях Дебесского, Красногорского, Можгинского, Малопургинского, Вавожского и Завьяловского районов.

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