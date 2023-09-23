Жительницу Удмуртии обязали вернуть материнский капитал

Обвиняемую обязали вернуть деньги Фото: Мария Бакланова

Жительница села Сигаево обвиняется в неосновательном обогащении за счет материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По данным ведомства, установлено, что мать двоих детей использовала сертификат материнского капитала на приобретение земельного участка с целью строительства дома. Однако не оформила землю в приобретенную собственность и не выделила доли для своих детей. Вместо этого земельный участок был продан третьему лицу.

Прокуратура провела проверку по данному факту. Женщину обязали возместить денежные средства в сумме, равной 630 тысячам рублей, в пользу ПФР по Удмуртии

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