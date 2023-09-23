Для самозанятых жителей Ижевска оплачиваемый больничный не предусмотрен

Время больничного по уходу за ребенком может зависить от возраста вашего малыша Фото: Мария Бакланова

Для оформивших самозанятость жителей не предусмотрен оплачиваемый больничный. Об этом сообщает RT.

Во время беседы с директором по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлией Саниной, издательство узнало, что на 2023 год, на оплачиваемый больничный, а также отпуск по уходу за больным ребенком могут рассчитывать граждане, работающие по трудовому договору, ИП, сотрудники, имеющие гражданско-правовой договор, а также лица, состоящие на бирже труда.

Кроме того, эксперт отметила, что люди часто оформляют больничный из-за заболевших детей. При таких случаях размер больничных выплат, а также времени, на которое можно оформить больничный лист, зависит от возраста ребенка.

«Если ребенок младше семи лет, то за год на оплачиваемом больничном можно быть не больше 60 дней или 90 дней, если заболевание относится к специальному перечню. 45 дней оплачивается больничный по уходу за детьми в возрасте от семи до 15 лет и 30 дней в возрасте от 15 до 18 лет», — отметила Юлия Санина.

Важно отметить, что эти меры не относятся к ежегодным оплачиваемым отпускам. Если ребенок заболеет во время данного периода, больничные выплаты или дополнительные дни по уходу родителю не полагаются. Однако если во время отпуска заболеет сам работник, то работодатель обязан продлить отпуск на время больничного.

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