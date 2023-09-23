В Воткинске открыли ракетно-космический класс

Всего стране существует 140 космических классов. Фото: @votkinsk_ru

В Удмуртии открылся первый ракетно-космический класс. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска.

Пятиклассники школы №1 Воткинска после торжественного открытия начали учебу в классе предпрофессиональной подготовки при поддержке «Роскосмоса» и АО «Воткинский завод».

Всего в России открыто 140 космических классов.

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