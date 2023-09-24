Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 сентября 2023 6:45

На трассе в Удмуртии столкнулись грузовой и легковой автомобили

Авария произошла у деревни Баграш-Бигра
Марина Орехова
ДТП на трассе М-7. Фото: vk.com/izhevskgdegaistoyat

ДТП на трассе М-7. Фото: vk.com/izhevskgdegaistoyat

23 сентября в 17:55 на трассе М-7 у деревни Баграш-Бигра произошло ДТП, как сообщает ИГГС. По предварительным данным столкнулись грузовой и легковой автомобиль. В результате происшествия один пострадавший.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Свадьбу пары из Ижевска показали в эфире федерального телеканала

Погода на день: 24 сентября в Ижевске солнечно и +26°C

Житель Ижевска осужден за нападение на полицейского