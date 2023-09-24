На трассе в Удмуртии столкнулись грузовой и легковой автомобили

ДТП на трассе М-7. Фото: vk.com/izhevskgdegaistoyat
23 сентября в 17:55 на трассе М-7 у деревни Баграш-Бигра произошло ДТП, как сообщает ИГГС. По предварительным данным столкнулись грузовой и легковой автомобиль. В результате происшествия один пострадавший.
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