В Удмуртии зарегистрировано 11 пожаров за прошедшие сутки

11 пожаров за последние сутки. Фото: Архив КП

С 23 по 24 сентября произошло 11 пожаров, как сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Самое серьезное происшествие случилось в городе Камбарка. На улице Воинская база загорелись деревянные постройки. Всего сгорело 5 сараев, еще 2 повреждены.

На данный момент причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Свадьбу пары из Ижевска показали в эфире федерального телеканала

Погода на день: 24 сентября в Ижевске солнечно и +26°C

Житель Ижевска осужден за нападение на полицейского