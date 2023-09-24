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НовостиОбщество24 сентября 2023 8:05

В Удмуртии зарегистрировано 11 пожаров за прошедшие сутки

Самый крупный пожар произошел в городе Камбарка
Марина Орехова
11 пожаров за последние сутки.

11 пожаров за последние сутки.

Фото: Архив КП

С 23 по 24 сентября произошло 11 пожаров, как сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Самое серьезное происшествие случилось в городе Камбарка. На улице Воинская база загорелись деревянные постройки. Всего сгорело 5 сараев, еще 2 повреждены.

На данный момент причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем.

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