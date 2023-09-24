В Удмуртии зарегистрировано 11 пожаров за прошедшие сутки

11 пожаров за последние сутки.
Фото: Архив КП
С 23 по 24 сентября произошло 11 пожаров, как сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
Самое серьезное происшествие случилось в городе Камбарка. На улице Воинская база загорелись деревянные постройки. Всего сгорело 5 сараев, еще 2 повреждены.
На данный момент причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Свадьбу пары из Ижевска показали в эфире федерального телеканала
Погода на день: 24 сентября в Ижевске солнечно и +26°C
Житель Ижевска осужден за нападение на полицейского