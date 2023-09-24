Лыжно-биатлонный комплекс в Удмуртии сможет принимать международные соревнования

Сертификат I категории. Фото: vk.com/ivancherezov

Ижевскому лыжно-биатлонному комплексу спортивной школы олимпийского резерва им. А.М. Демидова союз биатлонистов России присвоил первую категорию. Данной информацией поделился Иван Черезов, заместитель председателя Госсовета Удмуртии.

Такой сертификат дает право проводить соревнования и всероссийского, и международного уровня. Он будет действовать до 2026, то есть три года.

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