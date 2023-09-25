В Удмуртии планируют снять кино о Казанове

Вениамин Тронин. Фото: vk.com/tronin_v

Вениамин Тронин, глазовский режиссер, ведет поиск актеров для будущей комедии об удмуртском Казанове. В сообщение режиссер отмечает, что актерский опыт не обязателен, а, самое главное, молодой человек должен быть обаятельным «балбесом» 18-45 лет.

Также режиссер отметил, что нужна и «молодка». Важно, чтобы она была «жуть как забавная». В общем, работа над, судя по всему, короткометражным фильмом «Бабник» в самом разгаре. Кто-то даже уже успел откликнуться на заманчивое предложение.

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