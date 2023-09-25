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НовостиОбщество25 сентября 2023 2:37

Зону с ограничением стоянки введут у дома Дружбы народов в Ижевске

На ул. Орджоникидзе появятся знаки об ограничении стоянки
Анастасия Захарова
Новый дорожный знак появится на ул. Орджоникидзе в Ижевске

Новый дорожный знак появится на ул. Орджоникидзе в Ижевске

Фото: Архив КП

В Ижевске около дома Дружбы народов установят знаки ограничения стоянки. Соответствующее постановление появилось на сайте администрации города.

У здания №33а по ул. Орджоникидзе поставят знаки «Зона с ограничением стоянки» и «Конец зоны с ограничением стоянки», «Работает эвакуатор», а также таблички. Это должны сделать в течение 20 дней с момента публикации постановления, которое выложили 21 сентября.

Контролировать работы будет управление благоустройства и охраны окружающей среды. Работы проведут за счет заявителя, кто им является, не уточняется. Не исключено, что Дом Дружбы народов.

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