Памятник народному артисту Григорию Титову открыли в Удмуртии

Фото: скриншот видео со страниции главы района
В Шарканском районе открыли памятник Григорию Титову – народному артисту Удмуртской АССР и Заслуженному артисту РСФСР. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава района Василий Муклин.
Скульптуру сделали благодаря жителям и спонсорам. Памятник изготовили в полный рост, и он демонстрирует вклад Григория Титова в музыку.
В Шарканской школе искусств открыли выставку, посвященную творчеству артиста.
«Выставка включала в себя уникальные фотографии и архивные документы, которые позволяют посетителям погрузиться в атмосферу жизни и творчества Титова. Многие гости отметили, что выставка стала настоящим открытием для них, позволив лучше понять творчество выдающегося земляка», – отметил Василий Муклин.
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