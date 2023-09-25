Памятник народному артисту Григорию Титову открыли в Удмуртии

Фото: скриншот видео со страниции главы района

В Шарканском районе открыли памятник Григорию Титову – народному артисту Удмуртской АССР и Заслуженному артисту РСФСР. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава района Василий Муклин.

Скульптуру сделали благодаря жителям и спонсорам. Памятник изготовили в полный рост, и он демонстрирует вклад Григория Титова в музыку.

В Шарканской школе искусств открыли выставку, посвященную творчеству артиста.

«Выставка включала в себя уникальные фотографии и архивные документы, которые позволяют посетителям погрузиться в атмосферу жизни и творчества Титова. Многие гости отметили, что выставка стала настоящим открытием для них, позволив лучше понять творчество выдающегося земляка», – отметил Василий Муклин.

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