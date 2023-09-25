Лесной пожар площадью 8,8 тыс. кв.м произошел в Удмуртии

В огне никто не пострадал. Фото: ПСЧ-37
24 сентября вблизи деревни Успьян произошел лесной пожар. Об этом ВКонтакте сообщает пресс-служба ПСЧ-37.
По предварительным данным, пожар начался из-за небрежного обращения с огнем. Личности поджигателей установить не удалось. Общая площадь возгорания составила 8 800 кв.м. В результате инцидента никто не пострадал.
Фото: ПСЧ-37
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