В Удмуртии ищут родственников погибшего во время ВОВ солдата Петра Ложкина

Поисковики не смогли определить, в каком именно населенном пункте Дебесского района родился мужчина. Фото: @debraion

В Дебесском районе Удмуртии ищут родственников погибшего во время Великой Отечественной войны солдата Петра Степановича Ложкина. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мужчина родился в 1904 году в одном из населенных пунктов Дебесского района.

«Призван в РККА Дебесским РВК, Удмуртская АССР, в 1941. Рядовой. Артиллерист. Беспартийный. Последнее место службы – 90-й запасной зенитный артиллерийский полк. Поступил в эвакогоспиталь ЭГ 2792 – «хронический энтероколит». Умер от болезни 18.07.1942», – сообщают поисковики Нижегородского областного отделения «Российского общества историков-архивистов», которые и нашли военнослужащего.

Мужчину похоронили в братской могиле на Старо-Автозаводском кладбище в Нижнем Новгороде. Если у вас есть какая-либо информация о семье героя или вы являетесь его родственником, просим написать об этом в сообщения группы ВКонтакте администрации Дебесского района.

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