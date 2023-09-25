В Удмуртии ищут родственников погибшего во время ВОВ солдата Петра Ложкина

Поисковики не смогли определить, в каком именно населенном пункте Дебесского района родился мужчина. Фото: @debraion
В Дебесском районе Удмуртии ищут родственников погибшего во время Великой Отечественной войны солдата Петра Степановича Ложкина. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мужчина родился в 1904 году в одном из населенных пунктов Дебесского района.
«Призван в РККА Дебесским РВК, Удмуртская АССР, в 1941. Рядовой. Артиллерист. Беспартийный. Последнее место службы – 90-й запасной зенитный артиллерийский полк. Поступил в эвакогоспиталь ЭГ 2792 – «хронический энтероколит». Умер от болезни 18.07.1942», – сообщают поисковики Нижегородского областного отделения «Российского общества историков-архивистов», которые и нашли военнослужащего.
Мужчину похоронили в братской могиле на Старо-Автозаводском кладбище в Нижнем Новгороде. Если у вас есть какая-либо информация о семье героя или вы являетесь его родственником, просим написать об этом в сообщения группы ВКонтакте администрации Дебесского района.
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