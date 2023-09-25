Тимур Меджитов и Наталья Тойкина станут новыми вице-премьерами Удмуртии

Наталья Тойкина и Тимур Меджитов. Фото: телеграм Натальи Тойкиной; Селезнева

Новыми вице-премьерами Удмуртии могут стать министр цифрового развития республики Тимур Меджитов и глава комитета по делам архивов при правительстве региона Наталья Тойкина. Об этом сообщает «Ъ – Удмуртия», ссылаясь на председателя постоянной комиссии госсовета по госстроительству Александра Прозорова.

В новой должности Меджитов будет отвечать за сферы цифровизации и спорта, а Тойкина – за архивы, ЗАГС и агентство по государственной охране памятников. Их кандидатуры должны утвердить на следующей сессии госсовета.

Кроме того, депутаты согласуют назначение Ольги Абрамовой на пост первого вице-премьера, а Константин Сунцов будет утвержден на должность постоянного представителя главы Удмуртии при президенте России – заместителя председателя правительства.

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