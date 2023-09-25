Более 200 человек приняли участие в субботнике «Вода России» в Ижевске

Расчистить речку Карлутку пришли более 200 человек. Фото: @id50139446
Более 200 жителей Удмуртии присоединились к субботнику «Вода России» и очистили от мусора берега реки Карлутка в Ижевске. Об этом ВКонтакте сообщает министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Денис Удалов.
«В этот раз у истока реки Карлутка участники справились с задачей за час! Их было действительно много: помогали все, от школьников и студентов, до серебряных волонтеров», – отметил министр.
Всего в 2023 году в акции приняло участие 3,5 тыс. человек. Волонтеры убрали мусор на 315 км берегов озер, рек и других водоемов.
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