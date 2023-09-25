Хирурги Ижевска удалили опухоль пищевода 58-летнему пациенту

Лечение мужчины продолжится. Фото: Минздрав Удмуртии

Врачи Республиканского онкодиспансера Удмуртии провели сложнейшую операцию по удалению опухоли пищевода 58-летнему пациенту. Как отмечается в пресс-службе Минздрава республики, вырезанный хирургами участок был тут же восстановлен.

Медики сначала удалили опухоль, а затем сделали из желудка стебель и подшили его к пищеводу. Как лечить мужчину дальше специалисты решат после получения результатов гистологии.

«В настоящее время рак пищевода достаточно распространенное заболевание, его хирургическое лечение остается одним из наиболее сложных разделов современной онкологии. В год в Республиканском онкодиспансере проводится около 20 таких операций», – отметил главный врач онкодиспансера Виктор Заварзин.

Медик отметил, что такую операцию можно провести далеко не всем. Перед хирургическим вмешательством специалисты оценивают размер опухоли, возраст, наличие болезней и другие факторы.

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