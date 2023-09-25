Александр Бречалов: В республике одномоментно в отпусках находится 41 участник СВО

Вопрос по отпускникам находится на постоянном контроле правительства Удмуртии Фото: Мария Бакланова

По данным на 25 сентября, 41 боец СВО из Удмуртии сейчас находится в отпуске. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов на аппаратном совещании.

«Сейчас, к примеру, в республике одномоментно находится 41 человек. Конечно, хотелось бы побольше. Но поставленные там задачи надо исполнять», – отметил руководитель республики.

Бречалов также заверил, что вопрос по отпускникам находится на постоянном контроле, и если возникают какие-либо проблемы, то правительство решает их точечно.

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