Александр Бречалов: В республике одномоментно в отпусках находится 41 участник СВО

Вопрос по отпускникам находится на постоянном контроле правительства Удмуртии
Фото: Мария Бакланова
По данным на 25 сентября, 41 боец СВО из Удмуртии сейчас находится в отпуске. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов на аппаратном совещании.
«Сейчас, к примеру, в республике одномоментно находится 41 человек. Конечно, хотелось бы побольше. Но поставленные там задачи надо исполнять», – отметил руководитель республики.
Бречалов также заверил, что вопрос по отпускникам находится на постоянном контроле, и если возникают какие-либо проблемы, то правительство решает их точечно.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Свадьбу пары из Ижевска показали в эфире федерального телеканала
Памятник народному артисту Григорию Титову открыли в Удмуртии
Тепло сохранится до октября: синоптики рассказали о погоде в столице Удмуртии на ближайшие 7 дней