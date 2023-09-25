Два быка сгорели при пожаре в Удмуртии 24 сентября

При тушении возгорания пожарным помогали добровольцы Фото: Мария Бакланова

24 сентября в деревне Кинеусь Можгинского района произошел крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

По предварительной информации, из-за ошибок в конструкции дымовой трубы в кормокухне начался пожар. Пламя быстро распространилось по постройке и накинулось на животных. В результате в огне погибли два быка. Также огонь уничтожил летнюю кухню на 9 кв.м, навес на 90 кв.м и 100 рулонов сена на 100 кв.м. Отмечается, что в тушении возгорания помогали добровольцы.

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