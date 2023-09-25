25-летний водитель с поддельными правами попал в ДТП с лосем в Удмуртии

Водитель был пьян. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

22 сентября на 263-м км дороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги «М7 – Волга» произошло ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

25-летний пьяный молодой человек за рулем Chevrolet сбил на дороге лося, а затем съехал в кювет. В результате ДТП водитель и двое пассажиров в возрасте 20 и 22-х лет получили травмы.

Отмечается, что ранее мужчину уже привлекали к ответственности за пьяную езду. Во время осмотра стражи порядка обнаружили у него поддельные водительские права. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям 327 (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков) и 264.1. (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющем судимость) УК РФ.

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