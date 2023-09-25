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НовостиОбщество25 сентября 2023 10:30

Дефицит в поставке топлива предприятиям Удмуртии превысил 11 тысяч тонн

Поставщики отказывают аграриям Удмуртии в доставке
Виола Романова
Цена за тонну ДП достигает 100 тысяч рублей

Цена за тонну ДП достигает 100 тысяч рублей

Фото: Диля Ахмадишина

Дефицит в поставке аграриям Удмуртии топлива составляет 11,5 тыс. тонн. При этом, как сообщает пресс-служба правительства региона, годовой объем горючего предприятиями превышает 45 тыс. тонн.

Отмечается, что из-за больших затрат поставщики отказывают аграриям в доставке. Напомним, ранее сообщалось о том, что цены на дизельное топливо в сентябре по сравнению с июнем увеличились сразу на 67%. По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, цена за тонну ДП достигает 100 тысяч рублей.

Сейчас правительство уже договорилось с президентом компании, которая поставляет горюче-смазочные материалы в Удмуртию, о бронировании нужного объема топлива на ближайших нефтебазах. Контролем закупки и логистики займется председатель правительства региона Ольга Абрамова.

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