30-летнего жителя Ижевска осудили за пропаганду нацистской символики

Приговор в законную силу не вступил. Фото: elements.envato.com

В Ижевске по обвинению в пропаганде нацистской символики осудили 30-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии.

В июне 2023 года мужчина нарисовал на нескольких домах в Индустриальном районе города изображения, которые похожи на нацистскую атрибутику и символику. В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину.

Суд признал ижевчанина виновным по части 1 статьи 282.4 УК РФ (неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). Ближайшие 5 месяцев мужчина проведет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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