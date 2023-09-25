Автобусы дачных маршрутов Ижевска переведут на городские 1 октября

Расписание автобусов могут изменить Фото: Мария Бакланова

С 1 октября автобусы дачных маршрутов Ижевска переведут на городские. Об этом сообщил мэр столицы Удмуртии Дмитрий Чистяков.

Таким образом власти пытаются решить проблему с задержками общественного транспорта. Кроме того, перевозчиков будут штрафовать за отклонения от графика без веской причины.

«Но одними штрафами проблему не решить. Поэтому сейчас мы в процессе переговоров по корректировке расписания и оптимального распределения имеющегося парка по маршрутам», – сообщил Чистяков.

По словам перевозчика, основная проблема, из-за которой сбивается график, это нехватка водителей.

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