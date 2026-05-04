Адвоката задержали по обвинению в хранении наркотиков в Ижевске

Обвиняемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении Фото: Архив КП.

44-летний член Адвокатской палаты Удмуртской Республики задержан в Ижевске по обвинению в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службах МВД и СУ СК региона.

Адвоката задержали 28 апреля. По данным следствия, в ходе его личного досмотра полицейские нашли пачку сигарет, в которой хранился сверток с «синтетикой». По словам задержанного, запрещенные вещества он купил в теневом интернет-магазине.

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в значительном размере). Обвиняемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жителя Грозного осудили за «воровской титул» в Удмуртии

Точки приема старых шин могут создать в Ижевске

Ремонт на улице Милиционной в Ижевске обещают завершить до 25 мая