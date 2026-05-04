Предпринимателя задержали за хищение 8,2 млн руб. при постройке жилья в Удмуртии

Индивидуального предпринимателя подозревают в мошенничестве с целевым займом, полученным на строительство жилья в Удмуртии. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ региона.
По версии следствия, бизнесмен заведомо не планировал исполнять свои обязательства, но оформил кредит в размере 8,2 млн рублей. Деньги выделялись в рамках программы поддержки и развития индивидуального жилищного строительства, входящей в нацпроект «Инфраструктура для жизни». Однако объекты недвижимости так и не появились: средства вывели на счета подконтрольных юрлиц и ИП, обналичили и потратили на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания. Следственные действия продолжаются.
Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до десяти лет лишения свободы.
