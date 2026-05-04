Удмуртии списали почти 5 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам

Правительство России списало Удмуртии почти 5 млрд рублей долга по бюджетным кредитам

Правительство России списало Удмуртии 4 млрд 865,4 млн рублей долга по бюджетным кредитам. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Всего поддержку получил 21 регион страны, а общий объем списанной задолженности достиг 114 млрд рублей.

Сумма для каждого субъекта рассчитывалась исходя из вложений в конкретные сферы: модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов развития промышленности, а также реализацию национальных проектов.

«Михаил Мишустин отметил, что списание позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах и поддержать дальнейшее совершенствование экономики и жизни граждан», – говорится в сообщении правительства.

